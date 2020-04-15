بدون الحاجة إلى حساب.. محفظة "SCB E-WALLET" من بنك قناة السويس

بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وحاجة الكثيرين إلى دفع الفواتير، وهي المنتجات التي تحرص العديد من المنتجات المصرفية، ومنها بنك قناة السويس، الذي يقدم محفظة SCB E-WALLET، التي لا تحتاج إلى فتح حساب للبنك.

وتستعرض "الوطن"، مميزات وطريقة الاشتراك في محفظة SCB E-WALLET..

أطلق البنك خدمة المحفظة الإلكترونية، لتلبية حاجة العملاء بسهولة ومرونة، وبشكل يناسب التطور الرقمي، الذي نشهده في كل الميادين، لا تحتاج أن يكون لديك حساب بنكي، كل ما تحتاجه، هو موبايلك وبطاقتك الشخصية.

مميزات محفظة SCB E-WALLET

- التنفيذ الفوري للعديد من الخدمات

تحويل الأموال: "التحويلات المحلية ": يمكنك تحويل الأموال من SCB E-Wallet إلى أي محفظة من أي بنك آخر.

دفع الفواتير: دفع جميع الفواتير الخاصة بك فقط بلمسة واحدة في موبايلك بما في ذلك فاتورة الموبايل، ADSL، الكهرباء، المياه، الغاز، وجميع المدفوعات الحكومية.

الشراء: استمتع بشراء السلع والتسوق في مراكز التسوق حيث يمكنك الدفع في أي مكان فقط باستخدام محفظة المحمول الخاصة بك.

السحب والإيداع: قم بإيداع أو سحب الأموال في محفظتك من خلال فروع فوري في أي مكان وزمان، أو من أجهزة الصراف الآلي

الــ QR كود: يمكنك الآن مسح وإصدار ال QR كود بدلاً من ملئ البيانات بنفسك فهذه الأكواد هي المستقبل .

الاشتراك في المحفظة الإلكترونية من بنك قناة السويس

سّجل في الخدمة بمليء طلب الاشتراك في أحد فروع بنك قناة السويس .

على هاتفك المحمول قم بتحميل تطبيق المحفظة الإلكترونية من(IOS App Store) أو (Google Play).

سجل بإدخال بياناتك وكود التفعيل (الذي سيتم إرساله في رسالة نصية على هاتفك المحمول).

قم بإنشاء رقمك السري.

أشحن المحفظة الإلكترونية ويمكنك استخدام الخدمات.