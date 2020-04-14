فيديو.."الوطن" ترصد رحلة تطوع ممرضة ببني سويف لاستقبال مرضى كورونا

لم تخاف بنت بني سويف التي تعمل ممرضة في قسم العناية المركزة بمستشفى الصدر بالمحافظة، قبل أن تعلن تطوعها للعمل 14 يوما كاملة داخل قسم العزل بالمستشفى، أن تكون ضمن أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث استعدت جيدا لذلك وتركت أسرتها، ونقلت إقامتها بالكامل داخل المستشفى، وتنازلت عن عملها الخاص في أحد المستشفيات الخاصة.

وقالت أفراج فتحي بكري، ممرضة بمستشفى صدر بني سويف، وإحدى المصابات بفيروس كورونا، عقب عملها في قسم العزل:" كنت أعمل بقسم العناية المركزة بالمستشفى، وعقب ظهور أزمة فيروس كورونا، شعرت بالمسؤولية، وتطوعت بكامل وقتي بقسم العزل، وخوفا من إصابتي بالعدوى ونقلها لأسرتي حين عودتي، قررت العمل لمدة 14 يوما كاملة، مع 4 أخرين من زملائي، وشكلنا فريقا للعزل، تحت إشراف مدير المستشفى ومشرفة التمريض".

وتابعت : " تنازلت عن عملي في مستشفى خاص إضافي، خوفا من أن أكون مصدرا لعدوى المرضى هناك، وبالفعل تم رفع أسمى من جدول المستشفى، وبدأنا في استقبال الحالات داخل مستشفى صدر بني سويف والتعامل معها، وعقب انتهاء مدتي في اليوم الرابع عشر، بدأت أعراض الإصابة تظهر علي، وقتها كنت أشعر بالفخر والمسؤولية لما أقوم به وزملائي من مساعدة المرضى والوطن، وقمت بإجراء التحاليل وكانت النتيجة إيجابية".

وأضافت:"استقبلت خبر إصابتي بقوة وثبات ولم اهتز، وأحمد الله على اختيار الله لي أن أكون من ضمن هؤلاء الذين أختارهم الله لذلك الموقف، وبالفعل تم تحويلي لحجر مستشفى ملوي التخصصي، وهناك وجدت ما قدمته " زي ما عملت لاقيت".وأكدت "أفراج " على أن العامل النفسي مهم للغاية في التعامل مع فيروس كورونا، ولذلك أطالب كل المواطنين عدم الخوف".

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