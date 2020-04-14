غدا.. 25 صومعة وشونة تستقبل القمح في الغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية بالتنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن والأحياء للانتهاء من تجهيز 25 صومة وشونة تستقبل محصول القمح من قرى مراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون والسنطة وسمنود وقطور .

كما شدد محافظ الغربية علي ضرورة مطابقة الاشتراطات القياسية لكافة الشون والهناجر والصوامع الرئيسية والفرعية، وكلف بتشكيل لجنة للإشراف على عمليات توريد الأقماح تضم كلا من وكلاء وزارات الزراعة والتموين والأمن الغذائي التابع لمديرية الصحة.

وأشار محافظ الغربية إلي أهمية تيسير انتظام سيارات المزارعين الناقلة للأقماح وتذليل أى عقبات محتملة فضلا عن حصر كافة الكميات الموردة بشكل دوري وإعداد تقريرا عاجلا حول مدى جودة وصلاحية الأقماح تزامنا مع حلول شهور فصل الصيف .

من جانبه، أكد المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بالغربية في تصريحات صحفية لـ"الوطن" الانتهاء من مراحل تجهيز كافة الصوامع والشون وفق الاشتراطات القياسية، موضحا البدء في تشكيل لجنة تحت إشراف المحافظة تضم أعضاء من التموين والزراعة والأمن الغذائية وجهات الاختصاص المعنيه بالتوريد.وأوضح "بيومي " أنه تجهيز 25 شونة وصومعة على مستوي مجالس المدن والمراكز، لافتا أن بدء تلقي عمليات توريد الأقماح بداية من غدا .