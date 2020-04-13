محافظ الغربية يوجه بتيسير صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بضرورة تشكيل لجنة تحت إشراف اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، للإشراف على عمليات صرف المستحقات الأولى للعمال الحرفية المؤقتة على مستوى مكاتب البريد والتأمينات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وبسيون وقطور والسنطة وسمنود وكفرالزيات.

في السياق ذاته، توافد المئات من العمالة المؤقته الحرفية أمام أبواب مكاتب البريد للبدء فى صرف مستحقات التى أقرتها وزارتا القوي العاملة والمالية، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خشية انتشار وباء عدوى "كورونا المستجد".

من ناحية أخرى، باشرت اللجنة المشكلة بديوان المحافظة دورها من خلال المرور على مكاتب التأمينات الاجتماعية والبريد العمومية لتذليل أى عقبات محتمله قد تواجه المواطنين حفاظا على أرواحهم، بترك مسافات بينية ومنع التكدسات والتزاحم للوقاية من تفشي وباء "كوفيد 19".

وكان الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية كشف فى تصريحات صحفية، أن مبادرات الخير تواجه فيروس كورونا، حيث يتسابق رجال الأعمال للتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات للوقاية من العدوى، وكذلك التبرع بالسلع الغدائية للأسر الأكثر احتياجا والعمالة المؤقتة.

أوضح الدكتور أحمد عطا أن مبادرة "احمي نفسك أحمي بلدك" التى أطلقتها المحافظة برعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد استجاب لها رجال أعمال ومؤسسات المجتمع المدني على الفور، حيث تبرعت إحدى سيدات الأعمال بمدينة طنطا بـ 15 طن كلور ومطهرات، لافتا إلى إرسال جزء منها إلى مديرية الصحة للاستعانة بها في تعقيم المستشفيات، وجزء آخر للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة لاستكمال عمليات التعقيم والتطهير.

وفي السياق ذاته، تبرع أحد تجار الأغذية بمدينة طنطا بـ 1400 شنطة غذائية لدعم مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات.

أشاد نائب محافظ الغربية، باستجابة رجال الأعمال للمبادرات التي تطلقها المحافظة لتقديم الدعم اللازم للأساليب والتدابير الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا، والذي يعكس أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الأزمة، مثمنًا الدور الوطني لكل من يساهم في تلك المبادرات.