استكمال أعمال الرش والتطهير بمدينة نويبع لمجابهة فيروس كورونا

تواصل محافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، أعمال الرش والتطهير ضمن الموجة الثانية للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستكملت مدينة نويبع أعمال الرش والتطهير بالمنشآت الأمنية والمعسكرات، ومجلس المدينة، والمحلات وبعض الطرق وميناء نويبع البحري بكافة منشآته وبعض البرادات، والشاحنات بالميناء، ومحطات الوقود، والمنشآت الخدمية منها البريد، والسنترال وشركات النقل الجماعي العاملة بالمدينة وحدة تراخيص المرور، وبعض المناطق والمنشآت بقرية المزينة.

وأكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، استمرار الحملة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.