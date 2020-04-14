الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وأضافت الهيئة أن الطقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة وعلى جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر والمدن العربية

القاهرة الصغرى 15 العظمى 26

الإسكندرية الصغرى 12 العظمى 22

السلوم الصغرى 9 العظمى 23

مطروح الصغرى 10 العظمى 20

العريش الصغرى 12 العظمى 22

بنى سويف الصغرى 14 العظمى 27

الأقصر الصغرى 17 العظمى 30

الإسماعيلية الصغرى 13 العظمى 27

مكة الصغرى 18 العظمى 34

المدينة المنورة الصغرى 14 العظمى 31

الرياض الصغرى 17 العظمى 28

القدس الصغرى 10 العظمى 21

عمان الصغرى 9 العظمى 23

أبو ظبي الصغرى 25 العظمى 32

الخرطوم الصغرى 20 العظمى 36

الجزائر الصغرى 13 العظمى 21