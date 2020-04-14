رئيس مدينة بدر يتابع أعمال تطهير المواصلات المختلفة للوقاية من كورونا

قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن جهاز المدينة بالتعاون مع الجهات المختصة يواصل حملات التطهير والتعقيم لوسائل المواصلات العامة والخاصة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد.

وأضاف مندور، أن حملات التطهير والتعقيم شملت جميع السيارات والأتوبيسات المترددة على المدينة، وجرى وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين والعاملين والساكنين والمترددين على المدينة الذين يستخدمون الأتوبيسات والميني باص بشكل يومي.

وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، استمرار حملات التطهير والتعقيم لوسائل المواصلات والمناطق المختلفة بالمدينة بشكل يومي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة في الفترة الحالية حفاظا على صحة المواطنين، وحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.