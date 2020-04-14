"الفلاحين": مواجهة الحكومة للتعديات على الأراضي الزراعية تستحق الإشادة

أشاد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، والأمين العام للفلاحين بحزب "الحرية المصري"، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة للتصدي لكل من يحاول التعدي على الأراضي الزراعية في كل أنحاء الجمهورية.

وقال نقيب الفلاحين في بيان، إن انتفاضة الحكومة للحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات بالتوازي مع الإجراءات والتدابير الصارمة المتخذة لمنع انتشار وباء كورونا، نجاح يستوجب الإشادة به.

وأضاف "أبوصدام" أن أملاك الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أمان، لافتا إلى أن التوجيهات بعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية في ظل الظروف الراهنة هو تجسيد فعلي لمقولة "يد تبني ويد تحمي".

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن الرئيس السيسي، وجه بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي نفس الوقت أمر بالضرب بيد من حديد علي من يستغلون انشغال الدولة لمحاربة فيروس كورونا للبناء والتعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح أن الدستور المصري يلزم الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات، لافتا إلى أن الأراضي الزراعية أغلى كنوز مصر، وتقدر بنحو 10.5 مليون فدان، تمثل الأراضي الطينية منهم نحو 6 ملايين فدان، موضحا أن التعدي على الأراضي الزراعية له صور أخرى غير البناء عليها مثل التجريف والتبوير واستغلالها في غير الزراعة كالتشوين وتحويلها إلى نواد وملاعب.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن مصر فقدت ما يقرب 90 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية بعد 2011، وأن بعض المستغلين يستغلون إجازات الأعياد والأزمات في تنفيذ التعديات.