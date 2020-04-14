كلنا واحد.. "الداخلية" توفر سلع رمضان بأسعار مخفضة في الأماكن النائية

تواصل مديريات الأمن تفعيل المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

وتستهدف وزارة الداخلية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس كورونا، واستمرارا للدور المجتمعي للوزارة الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وجهزت الوزارة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التي انتقلت للأماكن النائية بجميع المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتوفر الداخلية السلع في عدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى "كارفور – أولاد عبدالله العثيم – هايبر الشرقية – هايبر بلس – عيد لبيب خير بلدنا – العابد – أسواق فتح الله – أسبنس – كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية– الفرجاني – المحلاوي – هايبر وان – أوسكار – أكسبشن – الشرق" بإجمالي 18 سلسلة بـ 776 فرعا على مستوى الجمهورية.