"بيطري الدقهلية": استثناء نقل الطيور خلال الحظر بالتنسيق مع المرور

قال الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، إنه وجد صعوبة لدى مربيي الدواجن وأصحاب مجازر الدواجن من نقل الطيور خلال فترة الحظر وبالتواصل الفوري والمستمر مع مديرية الأمن والمحافظة تم التنبيه على مديري الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة بالتواصل مع أصحاب المزارع والمجازر الراغبة في نقل طيورها خلال فترة الحظر للسماح لها بشكل استثنائي من غرفة عمليات المرور بالدقهلية منعا لحدوث بعض الخسائر بالثروة الداجنة.

وأضاف المنجي في تصريح صحفي، أن قرار الحظر استثنى ما يؤثر على المواد الغذائية وتوفير لحوم صحية للمواطنين ولذا فأن جميع المجازر ستعمل في المواعيد الرسمية لها غير مرتبطة بالغلق الكامل المطبق على المحلات.

وأوضح المنجي أن العمل بالمجازر مستمر طوال أيام العام حتى بالإجازات الرسمية والعطلات بجهود أطباء المجازر المتمرسين في الكشف على اللحوم لحماية المستهلك من الإصابة بالأمراض المختلفة مثل الدرن والبروسيلا والديدان وغيرها

وأشار إلى أن غرفة الطوارئ والنوبتجيات تعمل على مدار الساعة لتلقى أي استفسارات أو شكاوى أو استغاثة للتعامل الفوري معها على هاتف 0502203150 – 0502202628.