وصول 120 طن زيت تموين لمكاتب التموين بشمال سيناء

ذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في بيان لها، عن وصول 120 طن زيت طعام تمويني.

وأوضح البيان، أنه يجرى الصرف حاليا لجميع البدالين وأفرع الجمعيات الفئوية وجمعيتي، وقال فتحي راشد وكيل وزارة التموين، إنه يجرى الصرف للجميع بالتساوي للجميع وبكل مواقع الصرف.

في حين أعلنت مديرية تموين شمال سيناء، تنفيذ حملة تموينية استهدفت محلات مدينة الحسنة وقراها برئاسة محمد حسن مدير إدارة تموين الحسنة، ومفتشي التموين بالإدارة.

وتفقد فريق الحملة، الحالة التموينية للاطمئنان على مدى توافر السلع والخضروات والمواد البترولية والغاز وضبط الأسعار، وجرى تحرير 9 محاضر ما بين شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم التنبيه على التجار باتباع التعليمات وتوفير السلع واللحوم والدواجن للمواطنين، كما أنه جاري صرف السلع التموينية والدقيق بصوره منتظمه.