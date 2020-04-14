تعقيم إجباري لسيارات الركاب بكمائن ومنافذ الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من تعقيم وتطهير 3025 مبنى بالمحافظة، شملت مبان حكومية ومدارس وأسواق ومواقف سيارات ومستشفيات ووحدات صحية وشوارع وميادين عامة، بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وقال اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، إنه جرى فرض تعقيم إجباري وكشف صحي على جميع سيارات الركاب والنقل والبضائع والمسافرين بجميع الكمائن والمنافذ الحدودية للمحافظة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ خطة الرش الوقائي والتطهير للمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية، وكذلك القرى والشوارع الفرعية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، بواسطة فرق مدربة من المتخصصين في أعمال الرش الوقائي بالتعاون بين الطب البيطري والصحة وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقطاع الزراعي، في الفترات التي تخلو فيها الشوارع من المواطنين وقت ساعات الحظر.

وأضاف المحافظ، أنه جار استكمال تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحكومية وجميع المواقع العامة وذلك على مستوى المدن والقرى بالمحافظة.

وأشار إلى عدم وجود حالات مصابة بالفيروس في المحافظة، وجميع نتائج العينات من المشتبه في إصابتهم جاءت سلبية.