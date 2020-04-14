"الطاقة الذرية" تستعرض جهودها في مواجهة كورونا ودعم أجهزة الدولة

استعرضت هيئة الطاقة الذرية، تقريراً تضمن جهود الهيئة في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تخفيض عدد العاملين بالجهات الإدراية للدولة إلى الحد الأدنى مع مراعاة الضوابط الصحية طبقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وبحسب بيان وزارة الكهرباء، أفاد التقرير باستمرار الهيئة في تقديم الخدمات اللازمة لقطاعات الدولة المختلفة بانتظام، ولا سيما القطاع الصحي مع الاستمرار في دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والتصديرية حتى لا تتأثر تلك الصناعات خلال الفترة الحالية التي تمر بها البلاد، وذلك بصفتها الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم تلك الخدمات في مصر.

وأكد التقرير تواجد خبراء الكشف الإشعاعي بالهيئة باستمرار في جميع منافذ الدولة البحرية والجوية، للتأكد من خلو الواردات من أي تلوث أشعاعي قد يؤثر على البيئة المصرية وصحة المواطن.

وتقدم الهيئة خدماتها من إنتاج وتوريد النظائر المشعة الطبية، لأكثر من 88 مركز طب نووي ومستشفيات أورام حكومية أو خاصة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

ووفرت الهيئة في الفترة القصيرة الماضية، 99 مولد تكنسيوم و111 عبوة يود سائل مشع لتلك الجهات في مصر.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة دعمت توفير أفضل مستلزمات طبية معقمة للمواطن المصري، بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية من المستلزمات الطبية، وكذلك المواد الغذائية مثل التوابل والأعشاب.

وعقمت الهيئة ما يقرب من 1245 متر مكعب من المنتجات الطبية والأعشاب في الفترة من 18/3/2020 حتى 13/4/2020.

أكد التقرير على استمرار الهيئة في القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي وحماية البيئة المصرية، وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية التي تراكمت لأكثر من 60 عاماً.