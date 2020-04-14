محافظ الوادي الجديد: لدينا 1549 طنا من السلع الاستراتيجية

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن توافر 1549 طنًا من السلع الغذائية والاستهلاكية الاستراتيجية والمواد البترولية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إنه اطمأن على المخزون الاستراتيجي للمحافظة وخاصة الغذائية منها، ومدى توافر هذه السلع الأساسية والمقررات التموينية للمواطنين، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة في القطاعات الخدمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ، أنه وجه وكيل وزارة التموين بضرورة المتابعة الميدانية لحركة البيع والشراء داخل الأسواق، وتداول السلع الأساسية، للتأكد من توافر الأرصدة الكافية أمام المواطنين لسد احتياجاتهم من السلع الأساسية بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن المخزون الاستراتيجي للدقيق بالمحافظة يقدر بـ ٤٦٤ طن تقريبًا، وأن مدي كفاية المخزون الاستراتيجي اليوم تصل لـ 7.5 يومًا، كما إنه يوجد بالمطاحن والمستودعات مخزون من القمح الجاهز للطحن والدقيق البلدي لسد احتياجات المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر يقدر بنحو 619 طن تقريبًا، وأن مدي كفاية المخزون الاستراتيجي اليوم تصل لـ41 ولا يوجد عجز، وأن المخزون الاستراتيجي للزيت بالمحافظة يقدر بـ 376 طن تقريبًا، وأن مدي كفاية المخزون الاستراتيجي اليوم تصل لـ39 يوما، وأن المخزون الاستراتيجي للأرز بالمحافظة يقدر بـ 164 طن تقريبًا، وأن مدي كفاية المخزون الاستراتيجي اليوم تصل لـ 23 يومًا، وأن المخزون الاستراتيجي من المكرونة يقدر بنحو 26 طن تقريبًا، وأن مدي كفاية المخزون الاستراتيجي اليوم تصل لـ 11 يومًا ولا يوجد عجز.

وأكد أن المخزون الاستراتيجي من السولار والبنزين يكفى احتياجات المحافظة، موضحًا أنه لا يوجد أي أزمات أو نقص في أسطوانات البوتاجاز وأن الوارد اليومي لأسطوانات البوتاجاز يكفى الاحتياجات المطلوبة، وأن المخزون الاستراتيجي للبوتاجاز بالمحافظة يقدر بـ 89 طن، وأن مدي كفاية المخزون الاستراتيجي اليوم تصل لـ يومين، ولا يوجد عجز، أن المخزون الاستراتيجي للسولار بالمحافظة يقدر بـ3487 طن تقريبًا، وأن مدي كفاية المخزون الاستراتيجي اليوم تصل لـ 10 أيام، أما المخزون الاستراتيجي لبنزين 80 بالمحافظة يقدر بـ 1450 طن تقريبًا، وأن مدي كفاية المخزون الاستراتيجي اليوم تصل لـ 25 يومًا، والمخزون الاستراتيجي لبنزين 92 بالمحافظة يقدر بـ 768 طن تقريبًا، وأن مدي كفاية المخزون الاستراتيجي اليوم تصل لـ 12 يومًا.