منعته من ضرب أمه.. التفاصيل الكاملة لطعن سيدة 20 طعنة على يد زوجها

"مكنتش فيه بيني وبينها حاجة، أنا كنت بضرب أمي في الشارع عشان فيه بينا خلافات على الفلوس، ولما نزلت الشارع وقالت ليا بلاش تضرب أمك عيب، اتخانقت منها وذبحتها وضربتها أكتر من 20 طعنة"، بتلك الكلمات اعترف المتهم بقتل زوجته "آية علي عامر" في منزل الزوجية في الخصوص، أمام المباحث بعد القبض عليه.

واصل المتهم اعتراف بتفاصيل الجريمة في محضر الشرطة، "مش عارف أنا عملت كده ليه، لما بكون شارب ببقى مش واعي للي بعمله، وأنا قبل ما اتخانق مع أمي واقتل مراتي كنت شارب ترامادول"، مضيفا أنه كان مخنوقا بسبب إنجاب زوجته لتوأم، ومضيفا "ظروفي المادية صعبة ومش شغال حاجة وبستلف فلوس من أمي وأخواتي".

قررت النيابة العامة حبس المتهم بتهمة القتل العمد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات للزوج بعدما اعترف بتفاصيل جريمته في تحقيقات النيابة العامة وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها، واستدعت أسرتها لسماع أقوالهم في التحقيقات. والذين طالبوا بالقصاص من القاتل.

وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهم نفذ جريمته في الساعة التاسعة من مساء أول أمس، وفر هاربا من مسرح الجريمة، وبعدها اتصل بشقيقه وأخبره بأنه قتل زوجته فأسرع بصحبة والدته فوجدها جثة هامدة وجسدها ممزق بسيل من الطعنات في اليدين والبطن والذراعين والظهر وإصابتها بجرج قطعي طولي في الجبهة.

أوضحت التحريات أن المجني عليها "آية علي عامر" عثر عليها جثة هامدة في منزل الزوجية بالخصوص، بعد أن تمكن زوجها "منصور. ص"، من الهروب من مسرح الجريمة تاركا خلفه جثة زوجته ممزقة، وطفلاه التوأم اللذان نجيا من ذات مصير الأم بسبب وجودها مع جدتهما من الأب وقت تنفيذ الجريمة.

حيث تم تسليم الطفلين إلى جدتهما من الأم التي طالبت بسرعة القصاص من القاتل بالإعدام.