مزارع يقتل زوجته بطلق ناري لخلافات أسرية بأسيوط

لقيت منذ قليل ربة منزل مصرعها إثر قيام زوجها بإطلاق النيران عليها من سلاح ناري كان بحوزته، لخلافات أسرية بينهما أثناء تواجدها بالمزرعة أعلى جبل قرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بوصول بلاغ لمركز شرطة منفلوط من الأهالى بمقتل ربة منزل إثر إصابتها بطلق ناري بالجسم.

وبالانتقال والإسعاف وبالمعاينة والفحص، تبين مقتل "نهاد.م" 20 عاما، مقيمة بقرية الشغبة التابعة لمركز أسيوط إثر إصابتها بطلق نارى بالبطن.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز إلى وقوع مشادة بين المجنى عليها وزوجها "أيمن.م" 33 عاما، مقيم بقرية الشغبة التابعة لمركز أسيوط، وقام على إثرها المتهم بإطلاق النار عليها من سلاح ناري كان بحوزته "خرطوش" وذلك أثناء تواجدهما بالمزرعة بأعلى الجبل بقرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط لخلافات أسرية.

تمكن ضباط مباحث المركز من إلقاء القبض على المتهم وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.