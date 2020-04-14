حريق بمحول كهرباء مستشفى العزل بتمي الأمديد.. ومصدر: زيادة أحمال

نشب حريق في محول الكهرباء الرئيسي بمستشفى العزل بتمي الأمديد بالدقهلية، اليوم، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى بالكامل.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث، بورود بلاغ لمركز شرطة تمي الأمديد يفيد حدوث اشتعال بمحول الكهرباء الرئيسي بمستشفى العزل بتمي الأمديد مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى بالكامل.

انتقل ضباط المباحث وفنيون من شركة الكهرباء إلى موقع الحادث، حيث تبين حدوث ماس كهربائي داخل المحول نتيجة زيادة الأحمال، مما تسبب في اشتعال النيران وتلف الوصلات الخارجية.

وجار توفير مصدر كهربائي خارجي وتوصيله للمستشفى، حرصا على حياة المرضى، لحين إصلاح المحول والذى يستغرق عدة ساعات.