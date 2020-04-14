عمال العاصمة الإدارية لوفد إسكان النواب: السيسي ضهرنا

التقى وفد لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، برئاسة عماد سعد حمودة، بعدد من العاملين بالمشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩".وذلك فى أطار الزيارة البرلمانية التى تقوم بها اللجنة البرلمانية اليوم لعدد من مواقع العمل بالعاصمة الإدارية .

وقال النائب عماد سعد حمودة للعمال : "احنا النهاردة هنا علشانكم لو فيه اي مشكلة قولوها ولو فيه أي شركة استغنت عن موظفين أو خفضت الرواتب قولوا متخافوش الدولة تعليماتها واضحة وكل الدعم ليكوا وانتوا شوفتوا بنفسكوا رئيس الجمهورية بنفسه بينزل ويمر على مواقع العمل علشان يطمن عليكوا لأنكم رأس مال البلد الحقيقي وفي ظل القيادة السياسية الحالية لن يضار عامل واحد".

من جانبهم أكد العمال، أن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، يتم تطبيقها بكل صرامة، ولا يسمح لعامل بدخول موقع العمل إلا بعد إجراء كشف الحرارة، ولبس الكمامة والتعقيم، ويتم قياس الحرارة أكثر من مرة يوميا.

وتابع العمال: لم يتم الاستغناء عن أي عامل أو تخفيض مرتبات، مؤكدين على حصولهم علي جميع المستحقات فى وقتها.

وطالب أحد العاملين بالعاصمة الإدارية، من وفد لجنة الإسكان، توصيل رسالة للرئيس عبد الفتاح، "اكتر حاجة فرحانين بيها، أن رئيس الجمهورية بيحب الغلابة، علشان كدة احنا شغالين ومطمنين أن محدش هيقدر ياكل حقنا أو ييجي علينا، لأن عندنا ضهر اسمه السيسي".