الزراعة: تحصين كباش حديقة الحيوان ضد طاعون المجترات الصغيرة

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنّه وفق الخطة الوقائية والتحصينية الدورية لحديقة الحيوان بالجيزة، حصّن الأطباء البيطريون والعمال والكلافين، الكباش والمجترات الصغيرة بالحديقة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وكانت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، اتخذت إجراءات احترازية لوقاية حيوانات حدائق الحيوان من فيروس كورونا المستجد، وجرى تكليف الأطباء البيطريين بالمرور اليومي لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات، وملاحظة أي تغير في السلوك الطبيعي للحيوان من حيث تناول التغذية أو ظهور أعراض مرضية والاطمئنان على الحالة الصحية الشاملة للحيوانات.

وقال الدكتور محمد رجائي، إنّ الحيوانات بصحة جيدة ولا يوجد تسجيل لحالات مرضية أو نفوق حتى اليوم، وكذا جميع العاملين بالحديقة بصحة جيدة.

وتابع أنّ من بين الإجراءات أيضا الرش والتطهير وتنفيذ خطة الأمان الحيوي داخل حديقة حيوان الجيزة، من خلال تجهيز مجموعتين تتولى الرش والتطهير كل 48 ساعة، لتعقيم مبايت الحيوانات وطرقات الحديقة، على أن يرأس كل مجموعة طبيب بيطري وعضوية 4 عاملين.