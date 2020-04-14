الدولي للنقل الجوي: انخفاض إيرادات الطيران 314 مليار دولار بسبب كورونا

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أن تتسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في انخفاض عائدات الركاب لشركات الطيران بمقدار 314 مليار دولار في عام 2020 بنسبة 55% مقارنة بعام 2019.

وأوضح الاتحاد، في أحدث تحليل له عن أزمة COVID-19 اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب من قبل الركاب لمدة عام كامل (محليا ودوليا) بنسبة 48% مقارنة بعام 2019، في تراجع لم يسبق له مثيل.

وأكد أنه في أحدث سيناريو لديه انخفضت إيرادات المسافرين على مدار العام بأكمله بنسبة 55% مقارنة بعام 2019 في حين انخفضت حركة المرور بنسبة 48%.

وقال الاتحاد -في تحليله- "يختفي نصف أعمالنا.. هذا كارثي"، مرجعا الانخفاض إلى إلى الركود، مؤكدا أنه من المتوقع أن تكون الصدمة الاقتصادية لأزمة COVID-19 في أشد حالاتها في الربع الثاني (من العام الحالي) وأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% بالمقارنة بتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في ذروة الأزمة المالية العالمية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تأثير انخفاض النشاط الاقتصادي في الربع الثاني وحده إلى انخفاض بنسبة 8% في الطلب على السفر في الربع الثالث، نظرا لازدياد قيود السفر.

وأوضح أن عدد الرحلات في الربع الثاني من العام الحالي انخفض اعتبارا من أول أبريل بنسبة 80% مقارنة بعام 2019 في جزء كبير منه بسبب القيود الشديدة على السفر التي تفرضها الحكومات لمكافحة انتشار الفيروس، ويمكن أن تشهد الأسواق المحلية بداية تحسن في الطلب بدءا من الربع الثالث في المرحلة الأولى من رفع قيود السفر ولكن الأسواق الدولية ستكون أبطأ في الاستئناف حيث يبدو من المحتمل أن تحتفظ الحكومات بقيود السفر هذه لفترة أطول.

يذكر أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي توقع في آخر تخليل له عن أزمة COVID-19 تراجع إيرادات شركات الطيران بنحو 252 مليار دولار.