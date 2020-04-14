مشرف "المنصورة الجديدة": شغالين بمنتهى القوة.. والعمل لم يتوقف

قال المهندس محمد رجب، المشرف على مشروع مدينة المنصورة الجديدة، إنَّ العمل مستمر في المدينة، وجميع الشركات العاملة تعمل في المشروع رغم من ظروف فيروس كورونا، "شغالين بمنتهى القوة".

وأضاف "رجب"، خلال لقاء بنشرة أخبار "dmc"، التي تقدمها الإعلامية آية جمال الدين، أنَّهم اتخذوا الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالمدينة، لافتًا إلى أنَّه يمر على مواقع العمل المختلفة للتأكّد من تطبيق هذه الإجراءات للحفاظ على صحة العاملين.

وأشار "رجب" إلى أنه نبه على الشركات العاملة بضرورة ارتداء العمال قفازات وكمامات، كما يتم تعقيم مبيت العاملين، والتعقيم المستمر لمواقع المشروع، ويوجد بوابات للتعقيم، إضافة إلى قياس درجة حرارة بشكل مستمر للعاملين، مؤكدا أنه لا يوجد إصابات بفيروس كورونا بين العاملين حتى الآن.