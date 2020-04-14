جامعة السويس تحقق مراكز متقدمة في مسابقة "إبداع"

حصل الفريق الفني بجامعة السويس على مراكز متقدمة فى الموسم الثامن من مسابقة "إبداع"، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة خلال شهر فبراير الماضي برعاية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وحصد الفريق المركز الأول في مجال الغناء الجماعي، كأفضل عمل من تأليف الشباب بعنوان ''حقق حلمك'' ، كما فاز الفريق الموسيقي للجامعة بالمركز الثاني في مجال العزف الجماعي .

جدير بالذكر، أن المسابقة نُظمت بمشاركة أكثر من 20 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، تنافسوا في مختلف المجالات الابداعية والفنية.

وبعث الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة ببرقية تهنئة للفريق الفني بالجامعة والقائمين عليه، أعرب فيها عن سعادته بهذا الإنجاز الرائع الذي يعكس مدى الاهتمام باكتشاف وتنمية مواهب الطلاب في مختلف الجامعات المصرية.