جامعة السويس تحقق مراكز متقدمة في مسابقة "إبداع"
كتب:
سيد نون
06:35 م | الثلاثاء 14 أبريل 2020
حصل الفريق الفني بجامعة السويس على مراكز متقدمة فى الموسم الثامن من مسابقة "إبداع"، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة خلال شهر فبراير الماضي برعاية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وحصد الفريق المركز الأول في مجال الغناء الجماعي، كأفضل عمل من تأليف الشباب بعنوان ''حقق حلمك'' ، كما فاز الفريق الموسيقي للجامعة بالمركز الثاني في مجال العزف الجماعي .
جدير بالذكر، أن المسابقة نُظمت بمشاركة أكثر من 20 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، تنافسوا في مختلف المجالات الابداعية والفنية.
وبعث الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة ببرقية تهنئة للفريق الفني بالجامعة والقائمين عليه، أعرب فيها عن سعادته بهذا الإنجاز الرائع الذي يعكس مدى الاهتمام باكتشاف وتنمية مواهب الطلاب في مختلف الجامعات المصرية.