"تنمية الثروة السمكية" بجامعة السويس يوزع وجبات مجانية للعاملين

وزعت وحدة تصنيع الأسماك بمركز تنمية الثروة السمكية بجامعة السويس، وجبات مجانية على العاملين بالوحدة، تحتوي على مختلف منتجات الأسماك المدخنة والمصنعة طبقا لمعايير الجودة.

وتفقد السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، صباح اليوم، وحدة الإنتاج السمكي بكلية الثروة السمكية، حيث كان في استقباله دكتور أسامة قدور عميد الكلية ووكلاء الكلية.

وأثناء الزيارة، وزع رئيس الجامعة الوجبات على بعض أفراد من العاملين بأسرة الجامعة.

وقال الشرقاوي إن هذا الاجراء يأتي ضمن سلسلة الأنشطة التي تنفذها الجامعة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم مختلف القطاعات في ظل الإجراءات الحالية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا.