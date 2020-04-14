تصعيد طلاب جامعة أسيوط لنهائيات مسابقة لتصميم جهاز تنفس صناعي

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أعضاء الفريق الطلابي الذى قام بتصميم جهاز تنفس صناعي، للتعرف على فكرة المشروع تمهيدًا لتصنيعه محليًا.

جاء ذلك عقب الإعلان رسميًا عن صعود الفريق ضمن خمس فرق أساسية للأدوار النهائية فى المسابقة القومية التى نظمها بيت التصميم بجامعة عين شمس، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، من أجل تقديم تصميم محلي لأجهزة التنفس الصناعي، وتنفيذه بأيد مصرية من أجل سد عجز المستشفيات المصرية من ذلك النوع من الأجهزة.

و أعرب الدكتور طارق الجمال عن فخره بكون فريق الجامعة ضمن الخمس فرق الأساسية التى انتقلت إلى الجولة الأخيرة وهى مرحلة تصنيع الجهاز بمكونات محلية مطابقة للمواصفات وذلك وفق شروط المسابقة المعلن عنها وأهمها ان يكون جهاز منخفض التكلفة وسهل التصنيع و التجميع و الصيانة باستخدام الإمكانيات المتوفرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وذلك باستخدام بعض الأدوات مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد وماكينات الCNC والتى تسهل عملية التصنيع محلياً .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الفريق الطلابي كان يسابق الزمن لسرعة الخروج بجهاز تنفس صناعي متكامل، قادر على تلبية الغرض المصمم من أجله، هو الوصول إلى أعلى معايير السلامة لمرضى كورونا، خاصة فى ظل النقص الشديد فى أجهزة التنفس الصناعى لمجابهة تلك الجائحة.

وأشار إلى متابعته المستمر لأعمال الفريق منذ بدء التصميم، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم لسرعة الانتهاء من التصميم، وهو ما تم تكليله بفوز التصميم ضمن أفضل خمس تصميمات من 100 تصميم تقدمت للمسابقة.

واستعرض رامى عنتر منسق شئون الفريق، والطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، نبذة عن فكرة المشروع وتصميمه الكهربائي والميكانيكي والطبي، وذلك بعد قيامهم بالاطلاع على العديد من التصميمات السابقة، محاولين تبسيط عمليات التصنيع المختلفة، بحيث يصلح للاستخدام سواء لمصابي كورونا أوغيرهم، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تصنيع الجهاز فى مدة أقصاها أسبوعين، وذلك بعد التواصل مع عدد من الشركات لتوفير بعض الأجهزة اللازمة للتصنيع بتكلفة مخفضة.

وأشار إلى أنه سيتم حاليًا التنسيق مع أكاديمية البحث العلمي، والتى تتولى متابعة الإجراءات اللازمة لتصنيع الجهاز وتجربته واختباره.