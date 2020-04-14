محافظ السويس يتفقد إجراءات مواجهة كورونا داخل شركة صناعات غذائية

زار اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، مصنع "افكو مصر" بمنطقة جهاز تنمية شمال خليج السويس، لمتابعة سير العمل والإنتاج بالشركة، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقام صقر والوفد المرافق بجولة تفقدية داخل الشركة المتخصصة في الصناعات الغذائية، لحث العمال والفنيين والمهندسين على دفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج، واتخاذ كافة التدابير اللازمة وإجراءات الوقاية للحفاظ علي صحتهم.

وأعطى المحافظ توجيهاته لمدير عام القوى العاملة بالمتابعة المستمرة للشركات والمشروعات، لتسهيل أي إجراءات لاستمرار العمل والإنتاج وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل الشركات.