محافظ دمياط تستعرض إجراءات حصر وعزل المخالطين للمصابين بكورونا

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا مع المقدم عماد عيسى مدير مكتب مدير الأمن، والدكتور محمود طلحة مدير مديرية الصحة، و حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد بدران وكيل مديرية الصحة، والدكتور زهدي السيد مدير إدارة الترصد بالمديرية، وذلك لمتابعة الإجراءات المتبعة لحصر وعزل المخالطين للحالات الايجابية بفيروس كورونا المستجد، ضمن الخطة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وناقشت المحافظ آليات تنفيذ كافة محاور الاستراتيجية المتبعة لعزل المخالطين بمنازلهم، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، مع تقديم الرعاية الصحية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم بمعرفة مديرية التضامن، لحين إنتهاء مدة الأربعة عشر يومًا و المقررة من قبل وزارة الصحة والسكان.

ووجهت المحافظ بالبدء فورًا فى استقبال عدد من المخالطين للحالات الإيجابية بالمدينة الشبابية برأس البر، وفقًا للاتفاق المبرم مع وزارة الشباب والرياضة.

وأضافت "عوض" أنه سيتم بحث إمكانية إدراج عدد من المنشآت الأخرى لاستضافة عدد أكبر من المخالطين، وإحكام الرقابة على منظومة العزل الخاصة بهم، والسيطرة على بؤر انتشار الفيروس.