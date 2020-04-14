"الصحة": لم يثبت حتى الآن انتقال فيروس كورونا عن طريق النقود

أجاب الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، عن سؤال ورد إلى برنامج من غير كورونا، تقديم الإعلامية بسنت الحسيني، عن سائق تاكسي يريد الطريقة المثلى للوقاية من انتشار فيروس كورونا، خاصةً أنه يتعامل مع عدد كبير من المواطنين.

وقال أمين: "يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية واستخدام الكحول، ولم يثبت حتى الآن أن الفلوس تنقل المرض، ولكن يجب غسل اليدين بالماء والصابون، وإذا كان سائق التاكسي لديه بعض الأعراض مثل السعال أو الكحة، ينصح بزيارة المستشفى".

وحول توقعاته لنهاية الفيروس، قال "أمين": "التوقعات في الجائحة تتغير بشكل يومي، ونتمنى أن تمر هذه الأزمة، وهذا لن يحدث إلا بالتزام الناس، وسيقضي على الفيروس بسرعة".