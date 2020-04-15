بريد الوطن. كورونا الذى أنقذ العالم من حرب عالمية ثالثة

قُتل قاسم سليمانى، وقامت المظاهرات فى إيران، وذلك لأخذ الثأر من أمريكا العظمى التى ألقت القنابل من قبل فى الحرب العالمية الثانية على هيروشيما ونجازاكى فى عام 1945 والتى راح ضحيتها أكثر من 250 ألف يابانى، وتُعد الحرب العالمية الثانية التى قضت على حياة أكثر من خمسين مليون شخص أكثر الحروب شراسة.. ولكن احتل المرتبة الأولى الآن، وذلك من رحمة الله، كورونا ذلك الفيروس الذى يجتاح العالم بأكمله دون استثناء، دون أن يفرق بين الدول الفقيرة والغنية.

ولكن دعونا نفكر: ماذا لو لم يظهر ذلك الفيروس الذى أشعل العالم وأرهق ميزانيات الدول؟ لكانت الحرب العالمية الثالثة على وشك أن تبدأ، ولولا الكونجرس الأمريكى الذى صوّت على قرار بمنع ترامب أن يأخذ قرار الحرب ضد إيران بمفرده، ولكن إيران ليست دولة صغيرة أو ضعيفة لكى تصمت وهى ترى أن عدوها الأول فى المنطقة أمريكا ممكن أن يهزم، وتأكدت هذه المعلومة بعدما صدر هذا القرار فى الكونجرس، وإلى الآن تتوعد إيران، وتتوعد أمريكا، ولكن لا يفصل بينهما الكونجرس ولا الأمم المتحدة ولا حتى مجلس الأمن، إنما يفصل بينهما كورونا، الذى أنقذ العالم من حرب عالمية ثالثة، وتبقى كل الدول على أهبة الاستعداد لمواجهة كورونا الذى أشعل العالم، ويصرخ ذلك المخلوق الصغير الذى قضى على آلاف الأرواح ويقول أنا أقوى من الصواريخ والطائرات والقنابل، ولكن ليس أقوى من العقل البشرى الذى خلقه الله. لينحنى الآن كل علماء العالم فى مختبراتهم لكى ينقذوا البشرية من ذلك الفيروس.

مراد عزمى

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