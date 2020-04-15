بريد الوطن.. بحبك

وعارفة إن السكك حالفة

لتحدفنى ف طريق تانى

وكل ببانك المقفولة رغم الصدّ عايزانى

ويندهلى كتير صمتك

وعارفة إن السكوت أوقات

بيخلق حب ربانى

بعيداً عن حدود كلمة

هتتقال مرة ف الضلمة

وتتبخر بطلعة نور

بعيداً عن مشاعر زور

بتتزين حروفها بكدب

أنا والله حبيتك

بكل معانى كلمة حب

وكل ما يأسى ساعته تدق

ألاقى القلب تانى يرق

يرفرف ليك ف أقرب سرب

يجوز بتشوفنى مجنونة

لكن شايفانى مفتونة

بتفاصيل تانية مش للشرح

بزرع سقيته من حبى

لكن ماملكش منه الطرح

فبضحك حبة من نفسى

يجوز ضحكى يدارى الجرح

يجوز يشفينى ويداوى

نجلاء نعيم

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