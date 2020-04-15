بريد الوطن.. «الأبنية التعليمية» ترد على إخلاء مدرسة فى بنى سويف

بشأن ما نُشر فى جريدتكم بتاريخ 17 أكتوبر الماضى، تحت عنوان «إخلاء مبنى متصدّع من التلاميذ فى مدرسة غارقة وسط المياه الجوفية ببنى سويف»، والذى يتضمّن الشكوى من تصدع أحد مبانى مدرسة الهرم الابتدائية بقرية هرم ميدوم، وصدور قرار بإزالته وارتفاع الكثافة بالمدرسة الكائنة بمحافظة بنى سويف، نود الإحاطة بأن المدرسة محل الشكوى تتكون من ثلاثة ملاحق، اثنان منها من إنشاء الهيئة ويعملان بحالة جيدة، أما الملحق محل الشكوى، فقد صدر له قرار إزالة، وجارٍ حالياً دراسة إحلاله، بالإضافة إلى أنه جارٍ تدبير قطعة أرض بالقرية، بهدف حل مشكلة الكثافة.

د. ممدوح محمد محمود

رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة

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