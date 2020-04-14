التل الكبير تزيل 5 حالات تعد على أملاك الدولة

أعلن المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، إزالة 5 حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحة إجمالية قدرها 500 مترا، اليوم، خلال حملة مكبرة برئاسة اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد إبراهيم صدقي مأمورمركزشرطة التل الكبير، والنقيب جمعة حسين قائد دورية التل الكبير، وبحضور رأفت محروس رئيس قرية أبو عاشور، وأحمد الليثي مدير إدارة المتابعة والتفتيش بالمركز والمدينة، ورجال هيئة الأوقاف، وممثلي الإدارة الهندسية والزراعة .

وأشار"بغدادي" إلى أنة تم فض سوق عشوائي أقمه البائعين بالمخالفة للقانون بوسط المدينة حفاظا علي صحة المواطنين، وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع التنبيه والتشديد علي الالتزام بقوانين الدولة وذلك بالاشتراك مع مركز شرطة التل الكبير، في إطار تنفيذ تعليمات وقرارات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كرونا المستجد ومنع انتشاره.وأكد بغدادي على مواصلة الحملات، وتطبيق القانون بكل قوة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.