وكيل "صحة إيطاليا": أنصح المصريين بـ"الحجر المنزلي".. ومنع التجمّعات لمحاصرة الفيروس

قال الدكتور فايق خليل، وكيل وزارة الصحة فى إيطاليا، إن «النجاح الذى حققته إيطاليا فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليس فى تراجع عدد الوفيات، وإنما النجاح الأكبر فى الحد من ارتفاع عدد الإصابات، محذّراً من احتمالية عودة أعراض الفيروس للأشخاص الذين تم شفاؤهم من جديد، ومن الممكن أن يتطور ويظهر بشكل مختلف عن شكله الحالى. وأضاف «فايق» فى حوار «الوطن»، أنه تم الحد بنسبة كبيرة من انتشار الفيروس وشفاء نصف المصابين يومياً، وعلاج النصف الآخر منهم، ناصحاً المصريين بضرورة الحد من التجمّعات والالتزام بالحجر المنزلى، موضحاً أنه لا يوجد علاج محدّد للقضاء على الفيروس، وكلها توقعات وتكهنات، موجهاً الشكر إلى مصر ووزيرة الصحة على زيارتها لبلاده ودعمهم فى هذه الأزمة.. وإلى نص الحوار:

ما أسباب تراجع عدد الإصابات والوفيات فى إيطاليا؟

- الحقيقة أن النجاح ليس فى تراجع عدد الوفيات، وإنما فى كيفية الحد من عدد الإصابات، التى تراجعت بالفعل، لأن نسبة الشفاء من المصابين أصبحت 50%، والنصف الآخر يتلقى العلاج حتى يتعافى، وترجع إلى التزام الشعب الإيطالى بالقرارات التى أصدرتها الحكومة، وهى مد فترة الحجر حتى 3 مايو، للحد من انتشار الوباء.

الأدوية المستخدمة فى العلاج مجرد مضادات

هل توجد أدوية معينة تعتمدون عليها فى الوقت الحالى لمعالجة المصابين بفيروس كورونا؟

- لا يوجد علاج محدّد للقضاء على الفيروس، لكننا نستخدم أدوية مضادة للفيروسات مثل «الكورتيزون - وأنتى فيرال»، وليس للقضاء عليه بشكل نهائى.

هل هناك جديد بشأن التوصل إلى علاج؟

- حتى الآن لم يُكتشف علاج يقضى بشكل كامل على الفيروس المستجد، رغم بذل الدول طاقاتها لاكتشافه، كما أن هناك بعض المعامل تعمل على ذلك فى هولندا، لكن الأمر لا يزال تحت التجارب.

ما النصائح التى توجّهها إلى المصريين حتى لا يصيبهم الوباء بشكل كبير مثلما حدث فى الدول الأوروبية؟

- أنصحهم بالالتزام بفترة الحجر الصحى للحد من انتشار الوباء لانتهاء فترة حضانة الفيروس حتى ينتهى، وأيضاً عدم التجمّع بأعداد كبيرة.

نشكر مصر لدعمنا فى الأزمة

ماذا عن التعاون بين مصر وإيطاليا فى المجال الصحى حالياً؟

- مصر من الدول التى قامت بالتعاون معنا، ودعمتنا من الناحية الصحية، وكل الشكر والتقدير لوزيرة الصحة لحضورها فى إيطاليا لمساعدتنا ودعمنا بشكل كبير.

احتمالية عودة أعراض الفيروس إلى الأشخاص المتعافين واردة

هل هناك مخاوف من موجة ثانية للفيروس؟

- كل هذه توقعات وتكهنات، لعدم توافر معلومات كافية عن الفيروس، لذلك من الممكن أن تعود أعراضه للأشخاص الذين تم شفاؤهم من جديد، ومن الممكن أن يتطور ويظهر بشكل مختلف عن شكل «كوفيد-19»، ومن الممكن أيضاً ألا تحدث هذه التوقعات وينتهى نهائياً.