الإفتاء: التصدق على المحتاجين في هذا التوقيت أكثر ثوابا من العمرة

وجه دكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، رسالة للمواطنين الذين كان من المقرر لهم أن يعتمروا، قبل أن تلغي المملكة العربية السعودية زيارة بيت الله الحرام بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وقال عمران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "لكل مريدي الخير الذين يرجون رضا الله ويبتغون ثوابه، أن هذا الوقت هو أرجى وقت للحصول على الثواب من الله، بجبر خاطر الناس ونفعهم، وهذا شيء مهم جدًا تعلمناه من القرآن والسنة والفقهاء والصالحين".

وأضاف، أن مبادرة "الصدقة أولى"، فعلها مفتي الجمهورية للذين كانت لهم أمنية أن يزوروا البيت الحرام، ولكن قدر الله شاء أن تعلق العمرة، مستطردًا: "لكن باب الخير والثواب ما زال مفتوحا بل أكثر من أي عمل آخر".

وأردف: "الرسول وجهنا إلى إغاثة المحتاجين، ونقول إن تكرار الحج يعود أثره على نفس الحاج فقط، لكن إغاثة الناس في هذه العسرة يعود على أكثر من شخص".

وواصل: "هذا وقت تحقيق الثواب والنفع أكبر بأن نتبرع إلى المحتاج، وذلك عن طريق القنوات الشرعية للتبرع، من مؤسسات دولة ومبادرات مثل مبادرة تحيا مصر، حتى يجرى توصيل هذه التبرعات إلى الأهالي والعمالة غير المنتظمة وسيكون أكثر ثوابًا عند الله".

وأشار، إلى أن التصدق من الأشياء التي ترفع البلاء، ونطمئن الذي ينفق بأن الله قال في حديث قدسي "أنفق أنفق عليك"، لافتًا إلى أن أموال الصدقات تزيد ولا تنقص عند الله سبحانه وتعالى.