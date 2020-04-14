"سكاى نيوز": حالات الوفاة بفيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 25 ألفا
كتب:
وكالات
08:21 م | الثلاثاء 14 أبريل 2020
تجاوزت حالات الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا الـ 25 ألف حالة، حسبما أفادت قناة " سكاي نيوز عربية".
وسجلت ولاية نيوجيرسي الأمريكية 4059 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة لـ 365 وفاة.
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فى ساعة مبكرة صباح اليوم تسجيل 1509 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس في مؤتمر صحفي بشأن وباء كورونا، أن عدد الإصابات اليومية بوباء كورونا المستجد، في الولايات المتحدة ثابت.
وقال الرئيس الأمريكي: "ما زلنا نحرز تقدما في مواجهة فيروس كورونا"، مؤكدا أن "الإجراءات التي اتخذناها قللت من حجم الإصابات"، كما أنه فرض قيودا على السفر قبل تسجيل أي وحالة وفاة بكورونا المستجد.