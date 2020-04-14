"سكاى نيوز": حالات الوفاة بفيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 25 ألفا

تجاوزت حالات الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا الـ 25 ألف حالة، حسبما أفادت قناة " سكاي نيوز عربية".

وسجلت ولاية نيوجيرسي الأمريكية 4059 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة لـ 365 وفاة.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فى ساعة مبكرة صباح اليوم تسجيل 1509 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس في مؤتمر صحفي بشأن وباء كورونا، أن عدد الإصابات اليومية بوباء كورونا المستجد، في الولايات المتحدة ثابت.

وقال الرئيس الأمريكي: "ما زلنا نحرز تقدما في مواجهة فيروس كورونا"، مؤكدا أن "الإجراءات التي اتخذناها قللت من حجم الإصابات"، كما أنه فرض قيودا على السفر قبل تسجيل أي وحالة وفاة بكورونا المستجد.