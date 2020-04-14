القصة الكاملة.. أزمة بين ترامب ومستشاره بسبب تصريح وتغريدة

جدل كبير أثير في الساعات الأخيرة، بعد تصرف وصفه البعض بـ"الغريب" من دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة تجاه أحد مستشاريه.

البداية كانت عندما انتقد كبير مستشاري الصحة في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، تعامل ترامب مع أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه كان بإمكانه إنقاذ المزيد من الأرواح، لولا تأخر اتخاذه لإجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال فاوتشي، أنه وجه مع مسؤولين صحيين اتحاديين آخرين توصيات للإدارة باتخاذ إجراءات مثل التباعد الاجتماعي في منتصف شهر فبراير الماضي، لكنها لم تلق آذانا صاغية في البيت الأبيض حينذاك.

وعقب تصريحات فاوتشي التي انتقد فيها سياسات ترامب، أعاد الأخير نشر تغريدة على "تويتر" كانت تحتوي علىى دعوة لإقالة فاوتشي أكبر خبير للأمراض المعدية في الولايات المتحدة.

وأعاد ترامب نشر رسالة من مرشح جمهوري سابق للكونجرس، وكتب على "تويتر": "حان الوقت.. أقيلوا فاوتشي".

ورغم تغريدة ترامب، نفى "البيت الأبيض"، أمس، التكهنات التي أشارت إلى أنترامب سيقيل فاوتشي من عضوية فريق البيت الأبيض الاستشاري بشأن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال نائب المتحدث الصحفي بالبيت الأبيض هوجان جيدلي، في تصريح أمس، إن ما تردده بعض وسائل الإعلام الأمريكية في هذا الشأن سخيف.