ياسر جلال: "الفتوة" بيتكلم عن أخلاق أهل الحارة المصرية الحلوة

تحدث الفنان ياسر جلال عن كواليس مسلسله الجديد "الفتوة" نافيًا أن يكون مثل الأعمال القديمة التي تناولت عالم الفتوات.

وقال جلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن مسلسل الفتوة سيكون مختلفا تمامًا، لافتًا إلى أنه يحكي في إطار "حدوتة" عن الفتوة حسن الجبالي، مشيرًا إلى أنه من الأعمال المشوقة ويشبه "ألف ليلة وليلة".

ونفى جلال أن وجود مشاهد دموية في المسلسل، ولكن يحتوى على بعض مشاهد الأكشن، ويحتوى على جانب رومانسي وجانب كوميدي.

وأوضح جلال أن المسلسل يتناول أخلاق وعادات وتقاليد أهل الحارة المصرية "الحلوة"، لافتًا إلى أنه يدور في الفترة الزمنية منذ 100 عام تقريبًا في حي الجمالية بالقاهرة.

وأشار أنهم أوشكوا على انتهاء تصوير المسلسل ويتبقى لهم بعض المشاهد التي تستغرق تصوير 10 أيام فقط.

وأثنى جلال على كل فريق العمل وقدم لهم التحية، خاصة مي عمر وأحمد صلاح حسني ورياض الخولي وأحمد خليل وإنعام سالوسة وهنادي مهنى وأحمد خالد صالح والمؤلف ومدير التصوير ومهندس الديكور والملابس، مؤكدًا أن الشركة المنتجة "سيرنجي" لم تبخل في شيء، "وقاموا ببناء ديكور خرافي للعمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي".

وأكد جلال على أن المسلسل سينال إعجاب المشاهدين، ويعتبر محطة مهمة وجديدة في الأعمال الفنية التي قدمها في مسيرته الفنيةن بحسب تعبيره.