الإمارات تسجل 412 إصابة جديدة بكورونا بعد إجراء أكثر من 32 ألف فحص

أعلنت الإمارات، تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء أكثر من 32 ألف فحص، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وقررت السلطات الإماراتية، أمس، فتح جزئي لبعض الأنشطة الاقتصادية في دبي، بدءً من اليوم.

وأعلنت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، أمس، ارتفاع عدد حالات الشفاء من وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 852 حالة بعد تسجيل 172 حالة شفاء جديدة لمصابين بالوباء وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأكدت الحوسني، في إحاطة إعلامية للوقوف على آخر المستجدات بالوباء، اليوم، أنه تم إجراء 23 ألفا و380 فحصا جديدا ضمن خطة توسيع نطاق الفحوصات، لتغطية جميع المواطنين والمقيمين وفي مختلف مناطق الدولة باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.