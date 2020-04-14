أحد سكان قرية صفط تراب يروي تفاصيل أول يوم في العزل بسبب فيروس كورونا

ظهور 18 حالة إصابة بفيروس كورونا، في قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة، كان سببا لإصدر قرارا في فرض عزل صحي على المنطقة، وإغلاق المداخل والمخارج، كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

وجرى فحص مايزيد عن 345 شخص من أبناء القرية، من المخالطين لسيدة في نهايه العقد السادس من عمرها وأبنائها وأحفادها، وكل المترددين على زيارتها، عقب تعرضها لوعكة صحية، نقلت إثرها إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي، ثم نقلت إلى مستشفى الصدر بالمحلة، وتبين من الفحوصات الأولية، إيجابية الإصابة عقب أخذ مسحة من السعال، وإجراء كل الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة.

قال محمد منير أحد سكان منطقة صفط تراب بالمحلة، إنه منذ إعلان إصابة عدة حالات بفيروس كورونا، هناك حالة تخوف كبيرة بين سكان المنطقة، موضحا أن الحالات المصابة، جرى نقلها من مستشفى الصدر إلى الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات، لتلقي العلاج الازم.

وأضاف منير لـ"الوطن"، أن الشرطة عملت على إغلاق مداخل ومخارج المنطقة، ومنع أي خروج من صفط تراب، مشيرا إلى أن سيارات الإطفاء، عملت على رش المنطقة سواء الطرقات أو الأسواق بالكامل بالمطهرات، للقضاء على الفيروس.

وتابع: أن عدد من الفرق الطبية جاءت للمنطقة، وعملت على إجراء بعض الفحوصات الطبية، وقياس درجة الحرارة لعدد من سكان المنطقة، بالإضافة إلى توفير بعض المستلزمات الطبية، وعدد من سيارات الأسعاف.

وأكمل أن عدد من شباب المنطقة، عملوا على تدشين مبادرة بهدف تعقيم الشوارع والمنازل والمنشآت، لحماية سكان المنطقة، خوفا من انتشار فيروس كورونا أكثر من ذلك.