رئيس "عين شمس": تقدمنا بـ7 أبحاث علمية تتعلق بطرق تشخيص وعلاج كورونا

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة بدأت منذ الإعلان عن أزمة كورونا، وتبني الدولة المصرية خطط المواجهة لعدم تفشي المرض، بعمل الدراسات والأبحاث المتعلقة بوجود حلول جذرية تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجامعة تقدمت بـ 7 أبحاث علمية تتعلق بكورونا، موضحا أن الـ7 حصلت على الموافقات من لجنة القيم بالجامعة، مشيرا إلى أن هناك 2 منها في انتظار موافقة لجنة الأخلاقيات المركزية بالبحث العلمي، وذلك لارتباطها بأبحاث تتعلق بالدواء.

وأوضح المتيني، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأبحاث تتعلق ببروتوكولات علاجية للفيروس، ومسح وتشخيص للهيئة الطبية، وكذلك أبحاث تتعلق بالأجسام المضادة لدي المتعافين، وكذلك التشخيص المبدئي، وأخرى تتعلق بأبحاث علاج البلازما وعلاج الأدوية.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة قامت اليوم بتركيب البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعقيم بمستشفيات الدمرداش، وأخرى بمستشفى الجامعة بالعبور.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كشف، اليوم، آخر مستجدات الأبحاث الجارية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل.

وقال "عبدالغفار"، خلال الاجتماع، إن المركز القومي للبحوث يعمل على مواجهة الفيروس عبر عدة تحركات، تتمثل في ترصد الفيروس فى الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير المكتشفة، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، فضلا عن اختبار دور بعض اللقاحات في التحكم فى الفيروس.

وأشار الوزير إلى موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس على 7 أبحاث فى مرحلة التجارب السريرية، إضافة إلى وجود بحثين فى مرحلة التجارب السريرية فى انتظار موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس، كما استعرض الوزير التصميم المحلي لأجهزة طبية لمواجهة فيروس "كورونا".