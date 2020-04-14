الإفتاء: من يرعى حق الفقراء ويكفيهم حاجتهم محبوب عند الله

قالت دار الإفتاء، إن مَن يرعى حق الفقراء ويفرح قلوبهم ويكفيهم حاجاتهم ويغنيهم عن السؤال محبوب عند الله، وذلك خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك".

واستشهدت دار الإفتاء، في فتواها بالحديث الشريف، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم "أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد -مسجد المدينة- شهرًا"، (أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط).