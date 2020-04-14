جمعية مصطفى محمود: توجيه أموال مائدة الرحمن لمساعدة الأسر الفقيرة

أكد هاني عبدالرازق مدير العلاقات العامة بجمعية مصطفى محمود، استمرار حملة الجمعية لمساعدة العمالة اليومية، وغير المنتظمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الجمعية تستهدف الوصول لـ100 ألف أسرة، وأنها أوصلت مساعداتها لـ50 ألف عائلة بالفعل.

وأشار عبدالرازق، إلى أن الجمعية تمنح الأسر شنطة غذائية ومبلغ مالي، لافتًا إلى أنهم يهدفوا للوصول لـ100 ألف أسرة من العمالة غير المنتظمة.

وأوضح عبدالرزاق، أن إدارة الجمعية قررت توجيه مخصصات إقامة مائدة الرحمن التي تقيمها منذ 40 عاما، لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد عبدالرازق، أن الجمعية وجهت مساعدات لقرية المعتمدية، وأمدتهم بالمواد الغذائية، نظرًا للعزل المفروض عليهم، لافتًا إلى أن بعض أهالي القرية "زعل"، بسبب إرسال مساعدات لهم، وأن إدارة الجمعية، شددت على أن أهالي المعتمدية، يتبرعوا دائمًا للجمعية، وأن ذلك مجرد تضامن ورد للجميل.