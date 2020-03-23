جمعية مصطفى محمود تساعد 100 ألف أسرة متضررة من فيروس كورونا

كشف هاني عبدالرازق مدير العلاقات العامة بجمعية مصطفى محمود، عن تكفل الجمعية بمساعدة 100 ألف أسرة متضررة من فيروس كورونا.

وقال عبدالرازق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الجمعية قررت مساعدة 100 ألف أسرة من أصحاب العمالة اليومية المتأثرين بأزمة كورونا بعدد 100 ألف شنطة غذائية.

وأوضح عبدالرازق أن الجمعية قررت صرف مبلغ 100 جنيه لكل فرد في الـ100 ألف أسرة مهما كان عدد أفراد الأسرة.

وأشار عبدالرازق إلى أن الأسر المتضررة يمكنها التسجيل عبر موقع الجمعية وأن من لا يستطيع التسجيل عبر الموقع يمكنه الاتصال بالخط الساخن، مشيرًا إلى أنهم حاليًا بدأوا حصر هذه الأسر في محافظات القاهرة والجيزة ووعد بإنهاء حصر هذه الأسر خلال الأسبوع المقبل.