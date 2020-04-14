تتراوح بين 50 إلى 150 جنيها.. تعرف على أسعار ومحتويات شنطة رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، يقبل العديد من الأهالي على تكوين شنطة رمضان من أجل تقديمها كهدايا للمقربين أو المحتاجين، أو حتى من أجل الاستخدام الشخصي.

وتختلف أسعار الشنط رمضان بحسب كميات وأنواع وأحجام السلع التي تحتوي عليها، حيث تتراوح الأسعار بين 50 و150 جنيهًا.

شنطة رمضان بسعر 50 جنيهًا

زجاجة زيت "1 لتر": 17 جنيهًا.

علبة سمن "كيلو": 17.25 جنيه.

كيلو أرز: 8 جنيهات.

كيلو سكر: 8 جنيهات.

شنطة رمضان بسعر 75 جنيهًا.

زجاجة زيت "قلي" 700 مللي: 14 جنيهًا.

مكرونة 400 جرام: 7 جنيهات.

كيس أرز 1 كيلو: 9 جنيهات.

علبة سمن نباتي 650 جرامًا: 13 جنيها.

كيس لوبيا 350 جرامًا: 5 جنيهات.

كيس فول تدميس 500 جرام: 15 جنيهًا.

برطمان صلصة طماطم 285 جرامًا: 4 جنيهات.

كيلو سكر: 8 جنيهات.

شنطة رمضان بسعر 100 جنيه

زجاجة زيت "1 لتر": 17 جنيهًا.

علبة سمن "كيلو": 17.25 جنيهًا.

مكرونة 400 جرام: 4.25 جنيهًا.

لسان عصفور 400 جرام: 4.25 جنيهًا.

شعرية 400 جرام: 4.25 جنيهًا.

كيلو أرز: 8 جنيهات.

كيلو فاصوليا بيضا 400 جرام: 14 جنيهًا.

لتر خل: 5 جنيهات.

كيسين ملح: جنيهان.

علبة بلح: 18 جنيهًا.

2 باكو شاي: 7 جنيهات.

شنطة رمضان بسعر 150 جنيهًا

علبة سمن نباتي 650 جرامًا: 13 جنيها.

كيس لوبيا 350 جرامًا: 5 جنيهات.

كيس فول تدميس 500 جرام: 15 جنيهًا.

كيس فاصوليا بيضاء 400 جرام: 14 جنيهًا.

برطمان صلصة طماطم 285 جرامًا: 4 جنيهات.

كيس سكر 1 كيلو: 8 جنيهات.

كيس أرز 1 كيلو: 8 جنيهات.

مكرونة 400 جرام: 4.25 جنيهات.

كيس عدس أصفر مجروش 350 جرامًا: 3.75 جنيه.

كيس عدس بجبة 500 جرام: 8 جنيهات.

زجاجة زيت (قلي) 700 ملل: 14 جنيهًا.

زجاجة زيت ذرة 900 ملل: 20 جنيهًا.

زجاجة زيت عباد شمس 900 ملل: 20 جنيهًا.

2 باكو شاي: 7 جنيهات.

لتر خل: 5 جنيهات.

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