"طب بشري سوهاج" توزع شنط رمضان على القرى الأكثر احتياجا

شارك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اليوم، طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البشري، في إطلاق مبادرتهم الخيرية لتجهيز شنط رمضانية، ليتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا بمحافظة سوهاج كمساهمة رمزية من طلاب الكلية.

وقال عزيز، إن تلك المبادرة تهدف إلى رسم البسمة على الأسر الأكثر احتياجا خلال الشهر الفضيل، وشكر الطلاب على مجهودهم وحثهم على الاستمرار في العطاء ومساعدة الآخرين كجزء من رسالتهم تجاه المجتمع.

وأشار الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب البشري، إلى أنه جرى تجهيز أكثر من 200 شنطة مواد غذائية، تضم سلعا ضرورية يحتاجها المواطنين كالأرز والسكر والزيت والمكرونة، وغير ذلك من سلع أساسية تسهم في تخفيف العبء عن الأسر من محدودي الدخل.

وأضاف أنه تم تلقي التبرعات من طلاب الفرقة الأولى بالكلية بقيمه 30 ألف جنيه لشراء تلك الشنط، وسوف يقوم أكثر من 120 طالبا بتوزيعها على القرى المختلفة داخل الإقليم.