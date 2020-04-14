وزير الإعلام ينعى البطل محمد الحوفي شهيد الواجب في "الأميرية"

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، ببالغ الحزن والأسي الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني، الذي استشهد إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية، تحتمي بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، التي انتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية.

وقدم "هيكل"، على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باسمه وباسم وزارة الدولة للإعلام، خالص التعازي لأسرة الشهيد الكريمة، سائلًا الله أن يمنحهم الصبر والسلوان.

يذكر أن الشهيد، وردت إليه معلومات عن وجود عناصر ارهابية مختبئة بمنطقة الأميرية، وجرى إخطار أجهزة الأمن، وأثناء مداهمة المنزل، فوجئ بتبادل إطلاق النيران عليه، هو وزملائه.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي، الواقع اليوم بحي الأميرية، وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.