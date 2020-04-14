وزير الأوقاف ينعى الشهيد محمد الحوفي ويشيد بتضحيات وبطولات رجال الشرطة

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى، شهيد الواجب الوطني الشهيد المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة عناصر الإرهاب والشر والضلال، سائلا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وزملاءه الصبر والسلوان.

وأكد "جمعة"، ندعو إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من يرتكب جريمة الإرهاب أو يأوي أو يتستر على أي من الإرهابيين أو يرتكب جريمة التحريض ضد الوطن ، أو يروج أفكارًا من شأنها أن تضر بأمن الوطن وسلامة أبنائه.

كان المقدم محمد الحوفي، قد استشهد مساء اليوم أثناء قيام قوات من الشرطة المصرية بمواجهة واقتحام وكرا للإرهابيين بمنطقة الأميرية بالقاهرة.