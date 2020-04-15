أكبر المتعافين المصريين من كورونا يوجه رسالة للمواطنين عبر "التاسعة"

قال عبد المنعم عبد الله حسن، أكبر المتعافين من فيروس كورونا 88 عاما، إنه كان يعانى من سعال شديد، وعقب إجراء مسحة له ثبتت إصابته، وتم عزله، لافتا إلى أنه تلقى رعاية صحية جيدة، مشيداً بطاقم التمريض والأطباء الذين كانوا قائمين على علاجه.

وأضاف"حسن"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن تعافى تماماً الآن وذهب إلى منزله، ناصحاً المصريين الابتعاد عن التدخين، والحفاظ على صحتهم واتباع التعليمات الصحية، وتابع: "ممنوع السجائر، وكل واحد يحافظ على نفسه".

وعلقت ياسمين فوزى، إحدى حفيدات أكبر المتعافين من كورونا، فى اتصال مشترك، بأنه فور ثبوت إصابة جدها بالفيروس القاتل، تم عمل مسحات لكافة أفراد الأسرة والمخالطين له ولكن لم تثبت إصابة أي منهم.