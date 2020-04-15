استشاري مناعة: التحليل وجهاز التنفس سر نجاح أي دولة للتعامل مع كورونا

قال الدكتور خالد الفقي استشاري الأبحاث والمناعة الإكلينيكة، إن الوضع في الولايات المتحدة إزاء فيروس كورونا مازال حرجا، حيث يكاد يقترب عدد المصابين خلال الـ 24 ساعة من 600 ألف حالة، والوفيات وصلت بنسبة 1% من عدد الإصابات في البداية، ولكن وصلت حاليا 4%، موضحا أن عدد الإصابات تتركز في ولايتين هما نيويورك وكاليفورنيا.

وأضاف خلال اتصال عبر "الفيديوكونفرانس" ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن التعامل مع فيروس كورونا لا يقتصر على الحكومات فقط ولكن أيضا الشعوب والتزامهم، موضحا أن الولايات المتحدة تعاملت باستهتار وإنكار بالمرض في البداية ثم اصطدموا بسرعة انتشاره ما دفع حكام الولايات بتطبيق نظام العزل المنزلي والسماح بالخروج للضرورة القصوى.

وأشار إلى أن هناك "كارتين" يمثلان كلمة السر لنجاح في إدارة الوضع الميداني للتعامل مع الفيروس مع أي دولة، وهما "التحليل" و"جهاز التنفس الصناعي"، موضحا أن أي دولة تمتلك هذين الكارتين بشكل قوي وجيد تعاملها مع الوضع يكون أفضل واستباقيا.