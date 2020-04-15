محافظ بنى سويف ينعى شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي

نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بعميق الحزن والأسى، شهيد الواجب الوطني، الشهيد المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني، في مواجهة بعض العناصر الإرهابية، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه، الصبر والسلوان، داعيا الله بالشفاء العاجل، لزملاء الشهيد المصابين في تلك الملحمة البطولية، لدحر عناصر الشر والضلال.

ووجه المحافظ، رسالة تحية وإعزاز وإجلال وتقدير، لأبناء مصر من الشرطة المصرية الباسلة، على ما يقدمونه من تضحيات ثمينة، بجانب قواتنا المسلحة، لحفظ أمن واستقرار وطننا، وأن نحيا جميعا في عزة وكرامة وأمان.

وشدد محافظ بنى سويف، على أن الارهاب ومحاولاته اليائسة للنيل من مقدرات وأمن واستقرار الوطن، لن تزيد الشعب المصري، إلا اصطفافا وتوحدا، خلف قيادتنا السياسية، وقواتنا المسلحة والشرطة الباسلة، لاقتلاع الإرهاب الأسود من جذوره.