عمرو سعد ينعى الشهيد محمد الحوفي: مصر تواجه نوع من الفيروسات البشرية

نعى الفنان عمرو سعد عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الشهيد محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد عقب تبادل إطلاق نار بين قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، وعناصر إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة.

وكتب "سعد": مصر بتقدم أغلى شبابها في مواجهة نوع آخر من الفيروسات، ولكنها للأسف بشرية.

وتابع، ربنا يسكنه فسيح جناته، ويصبر أهله وحبايبه البطل محمد الحوفي.. شهيد الوطن.

يذكر أن الشهيد، وردت إليه معلومات عن وجود عناصر ارهابية مختبئة بمنطقة الأميرية، وجرى إخطار أجهزة الأمن، وأثناء مداهمة المنزل، فوجئ بتبادل إطلاق النيران عليه، هو وزملائه.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي، الواقع اليوم بحي الأميرية، وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.